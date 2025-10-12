Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
IN ATTESA DEI CARABINIERI

Giovane ucciso a Palermo, il killer cita Riina su TikTok

Ecco l'ultimo video pubblicato da Gaetano Maranzano prima dell'arresto per l'omicidio del 21enne Paolo Taormina

12 Ott 2025 - 15:25
00:28 

Gaetano Maranzano, 28enne originario del quartiere Zen di Palermo, ha confessato di aver ucciso il 21enne Paolo Taormina, perché - secondo il suo racconto - avrebbe "importunato la sua ragazza" tempo fa. Su TikTok, prima del suo arresto, l'omicida pubblica una sua foto con un sottofondo musicale e parlato: si tratta di un passaggio della fiction "Il capo dei capi", che racconta l'ascesa dei corleonesi e del boss Totò Riina in Cosa Nostra. "Tu mi arresti? E per che cosa?", si sente chiedere il boss mafioso. "Per l'omicidio di Michele Navarra, io faccio il mio mestiere", risponde il poliziotto. "Bello mestiere che ti scegliesti", replica Riina. Nella foto, Maranzano appare con una barba lunga e diverse collane dorate, tra cui una con un pendente a forma di revolver.

palermo
video evidenza