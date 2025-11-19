Accoltellato a Milano, gli aggressori: "Andiamo in ospedale e stacchiamo i cavi, così non parla"

Lo hanno accoltellato "con disumana indifferenza", lo irridevano "senza alcun rispetto per la sua sofferenza", non hanno mai mostrato il benché minimo pentimento. Così scrivono i giudici che hanno firmato le ordinanze di custodia cautelare per i cinque ragazzi, tutti brianzoli fra i 17 e i 18 anni, ora in cella per la brutale aggressione con calci, pugni e coltellate a uno studente 22enne avvenuta a Milano la notte del 12 ottobre. Il giovane ora rischia di rimanere paralizzato.