Giornata vittime della strada, meno incidenti ma l'obiettivo del 2030 è lontano

In Italia, c’è ancora molta confusione sulle nuove regole del codice della strada, a circa un anno dalla sua entrata in vigore: secondo un’indagine YouGov per Locauto, il 32% degli automobilisti consuma bevande alcoliche prima di mettersi al volante e il 14% ha ammesso di aver guidato sotto l’effetto di droghe. In un caso su 4 non si conoscono le conseguenze. La distrazione alla guida è uno degli elementi più critici: il 46% degli italiani, infatti, ammette di aver usato il cellulare almeno una volta mentre era al volante, con un picco del 59% tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni.