Giornata mondiale delle vittime della strada, a Roma protesta di familiari e associazioni

Tremila morti l'anno e decine di migliaia di feriti. Una strage silenziosa che le istituzioni tentano di arrestare

di Roberto Lamura
16 Nov 2025 - 21:26
01:32 

In un incrocio su via Cristoforo Colombo a Roma, 3 anni fa, era stato falciato Francesco Valdisseri, 19 anni. Poco distante a perdere la vita era stata Beatrice Bellucci, investita da un'auto in corsa. Oggi quel crocevia è diventato il luogo simbolo della Giornata mondiale delle vittime della strada, dove familiari e associazioni si sono dati appuntamento.

Tremila morti l'anno e decine di migliaia di feriti. Una strage silenziosa che le istituzioni tentano di arrestare.

