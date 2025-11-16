Giornata mondiale delle vittime della strada, a Roma protesta di familiari e associazioni

In un incrocio su via Cristoforo Colombo a Roma, 3 anni fa, era stato falciato Francesco Valdisseri, 19 anni. Poco distante a perdere la vita era stata Beatrice Bellucci, investita da un'auto in corsa. Oggi quel crocevia è diventato il luogo simbolo della Giornata mondiale delle vittime della strada, dove familiari e associazioni si sono dati appuntamento.