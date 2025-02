Giornata mondiale antispreco, le soluzioni

Per la giornata nazionale e mondiale di prevenzione dello spreco alimentare emergono nuovi dati dell'osservatorio Waste Watcher International: cresce ancora la quota di cibo che si butta nella spazzatura e scende sempre più l’attenzione alle buone pratiche. In totale, considerando tutta la filiera, lo spreco alimentare in Italia presenta un conto salato di 14,1 miliardi di euro per 4,5 milioni di tonnellate di prodotti sfiorando i 140 euro a testa l'anno (139,71) contro i 126 euro di un anno fa.