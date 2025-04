Domani la Giornata mondiale della Salute. Tema: la sopravvivenza di mamme e bambini nei paesi in via di sviluppo. Ogni anno 300mila donne muoiono per complicazioni durante il parto e oltre 2 milioni di neonati non sopravvivono al primo mese. Gli esperti del Niguarda: "Bisogna formare il personale che opera in loco".