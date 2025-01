Giornata della Memoria, Segre: "La valanga dell'antisemitismo ha ripreso a correre"

"L'antisemitismo è come una valanga che si è fermata per caso sulla montagna e poi ha ripreso a correre e quelli che restano sotto, sono i più deboli. Sono quelli che non pensavano che si sarebbe riprodotta una valanga così". In un anno, l'incremento delle azioni antisemite è cresciuto nel nostro paese del 400 per cento. Novanta casi al mese contro i 20 del 2023. E, risulta anche dall'inchiesta del Tg4, l'olocausto sembra ormai essere solo un lontanissimo ricordo. È d'accordo Davide Romano, direttore del Museo della Brigata Ebraica di Milano che sottolinea l'importanza di educare i giovani al ricordo della Shoah e all'importanza della democrazia.