Giornata del gelato, il gusto dell'anno è l'Hallelujah

Una creazione per deliziare i palati dei pellegrini in visita a Roma per il Giubileo. Arriva il gelato “Hallelujah”, gianduia con nocciole tostate, arricchito da una variegatura di cioccolato puro. Eppure, il giorno speciale dedicato al gelato, affonda le sue radici a Napoli. “13 anni fa il comitato gelatieri Campania ha promosso e ottenuto dal parlamento europeo la giornata del gelato artigianale”, dice Marcella Mantovani, presidente di Fipe donne Campania (Federazione dei pubblici esercizi).