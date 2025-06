Giornata contro le droghe, su Mediaset Infinity "A un passo dal vuoto"

Uno spinello, un altro e un altro ancora. Sono i primi gradini verso l'abisso, come ci ricorda la Giornata mondiale contro l'abuso e il traffico di droghe che si celebra ogni anno il 26 giugno. Secondo l'ultima relazione annuale al Parlamento, è la sostanza psicoattiva più diffusa in Italia, con 52 dosi giornaliere ogni mille abitanti. A cadere nel baratro dei paradisi artificiali sono sempre più spesso i preadolescenti. Le prime canne già a 12 anni. Dagli spinelli agli oppiodi il passo è breve: il mercato illegale pullula di stupefacenti di ultima generazione, che vengono venduti anche su Internet. I danni di queste sostanze, molte nuovissime, per certi aspetti sono ancora sconosciuti, ma è un dato di fatto l'incremento di infarti e danni epatici nei giovani. Dietro questi numeri ci sono vite a un passo dal vuoto, storie di droga e di rinascita raccontate sulla piattaforma Mediaset Infinity, con esperti e testimonianze dirette di chi poi è rinato.