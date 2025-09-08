Logo Tgcom24
Speciale È morto Giorgio Armani, il re dello stile italiano
PIACENZA

Giorgio Armani, l'addio nel borgo di Rivalta

Lo stilista riposerà"con la mamma Maria, il papà Ugo e il fratello Sergio"

di Thomas Trenchi
08 Set 2025 - 19:37
01:23 

Un funerale nel massimo riserbo. Così si è svolto l'ultimo saluto a Giorgio Armani. Il feretro dello stilista è arriva nel borgo di Rivalta, a Piacenza, nel pomeriggio. Sul sagrato della chiesa, corone semplici, rose bianche, i messaggi dei suoi familiari, del compagno Leo e di tutti i suoi dipendenti. E' un ritorno alle radici, una cerimonia con pochi invitati, una cinquantina, e il sottofondo di un organo e di quattro coristi. 
 

giorgio armani morto
giorgio armani

