Giorgio Armani, l'addio nel borgo di Rivalta

Un funerale nel massimo riserbo. Così si è svolto l'ultimo saluto a Giorgio Armani. Il feretro dello stilista è arriva nel borgo di Rivalta, a Piacenza, nel pomeriggio. Sul sagrato della chiesa, corone semplici, rose bianche, i messaggi dei suoi familiari, del compagno Leo e di tutti i suoi dipendenti. E' un ritorno alle radici, una cerimonia con pochi invitati, una cinquantina, e il sottofondo di un organo e di quattro coristi.

