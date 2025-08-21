Logo Tgcom24
90 anni e non sentirli

Gino, l'istruttore di fitness novantenne

Ogni mattina da 16 anni Gino è al Parco della Martesana a"Milano"per allenarsi insieme a decine di persone che lo seguono

di Giuseppe Facchini
21 Ago 2025 - 20:28
Novant’anni e non sentirli. Una frase fatta che per Gino Lastore, 90 candeline spente giusto qualche giorno fa, va oltre qualsiasi luogo comune. 
"Quasi nessuno crede che io abbia 90 anni... sono fatto così, io se non mi muovo sto male"
Ogni mattina da ben 16 anni, domeniche e festivi compresi, alle 9  in punto Gino è al Parco della Martesana, zona nord di Milano, per allenarsi insieme a decine di persone che lo seguono in esercizi di ginnastica adattati dal thai chi e da altre discipline orientali, apprese grazie al figlio Claudio, personal trainer di professione. 
 

