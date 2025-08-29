Giallo su un possibile attentato a Papa Francesco: la polizia smentisce

La valigia è stata abbandonata da un uomo, con indosso una maglia nera, che la lascia vicino a un tavolo e si allontana. Poco dopo arrivano due persone riprese dalle telecamere di sicurezza mentre armeggiano con il trolley e se ne vanno. Quando l'uomo con la maglia nera torna a riprenderlo, è ormai nelle mani della Polfer. A dare l'allarme è stata la barista, insospettita.