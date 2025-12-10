Gesù eliminato dal canto di Natale, il preside si ribella: "Ci sarà nella canzone dei nostri bambini"

"Non si nasconde Gesù in nessun luogo, dall'infanzia alla secondaria, così come non si nascondono i simboli delle altre religioni". Non ha dubbi il preside dell'istituto di Castel Goffredo, in provincia di Mantova: qui, nei giorni scorsi, era esplosa la polemica per la scelta, da parte di alcune insegnanti, di eliminare il nome di Gesù dal canto della recita natalizia. Ora il chiarimento del dirigente: "Lo spettacolo si farà con il testo così come è stato creato".