Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
NELLA SCUOLA DEL MANTOVANO

Gesù eliminato dal canto di Natale, il preside si ribella: "Ci sarà nella canzone dei nostri bambini"

Il dirigente scolastico: "Lo spettacolo si farà con il testo così come è stato creato"

di Elena Tambini
10 Dic 2025 - 20:19
01:33 

"Non si nasconde Gesù in nessun luogo, dall'infanzia alla secondaria, così come non si nascondono i simboli delle altre religioni". Non ha dubbi il preside dell'istituto di Castel Goffredo, in provincia di Mantova: qui, nei giorni scorsi, era esplosa la polemica per la scelta, da parte di alcune insegnanti, di eliminare il nome di Gesù dal canto della recita natalizia. Ora il chiarimento del dirigente: "Lo spettacolo si farà con il testo così come è stato creato".

gesu