Genova, sorelle si lanciano nel vuoto: una muore, l'altra è grave

Tragedia nel quartiere di Sampierdarena a Genova. Due sorelle di 32 e 36 anni si sono buttate una dopo l'altra da una finestra del palazzo dove dove abitano. L'ipotesi più accreditata è che abbiano tentato di togliersi la vita. Una è morta sul colpo, l'altra è gravissima in ospedale. In casa i quattro figli della vittima, la sorella più giovane che ieri aveva postato l'ultimo messaggio, quasi una premonizione: 'Dio ti aspetto'. Dietro la tragedia ci sarebbe l'affidamento dei bambini per cui era fissata una delle ultime udienze venerdì.