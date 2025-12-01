Logo Tgcom24
LA SITUAZIONE

Genova, lavoratori ex Ilva di Cornigliano tornano in piazza

Dopo l'assemblea, gli addetti dello stabilimento hanno deciso di riavviare la protesta

di Maria Luisa Sgobba
01 Dic 2025 - 20:05
01:30 
