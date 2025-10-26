Logo Tgcom24
INDAGA LA DIGOS

Genova, armati di spranghe fanno irruzione in un liceo occupato e devastano le aule

L'assalto sabato notte. Il ministro Valditara: "Preoccupato per quanto accaduto"

di Francesco Mortola
26 Ott 2025 - 19:05
