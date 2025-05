Due gemelli compiono 100 anni: "Se si ammala uno, si ammala l'altro"

Paolo e Paola Anzidei, gemelli fiorentini nati il 26 maggio 1925, hanno festeggiato insieme i cento anni sulle colline di Bagno a Ripoli, circondati da amici e parenti. Paolo, ex rappresentante ed ex prigioniero dei tedeschi durante la guerra, è tornato a piedi da Cassino. Paola, ex titolare di una lavanderia, vive ancora con il marito 98enne. Uniti da sempre, raccontano la loro lunga vita con affetto e ironia: “Ci sentiamo ogni giorno, viviamo in simbiosi. Il segreto? Stare calmi e godersi la vita”.