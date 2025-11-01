Garlasco, "versamenti occulti dal padre di Sempio, ma non ai legali"

Nuova informativa depositata dalla Guardia di Finanza di Brescia"nell'indagine per corruzione in atti giudiziari che coinvolge l'ex procuratore Mario Venditti e Giuseppe Sempiodi Davide Loreti
La guardia di finanza di Brescia ha depositato un'informativa che aggiunge nuovi elementi all'indagine per corruzione in atti giudiziari a carico dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti e di Giuseppe Sempio, padre di Andrea Sempio, nuovamente indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Nel documento, i finanzieri scrivono che "le modalità prospettate sembrano più vicine all'ipotesi di dover pagare in maniera occulta persone diverse piuttosto che i difensori di fiducia, come invece sostenuto da Giuseppe Sempio".