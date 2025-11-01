Logo Tgcom24
lo dice la guardia di finanza di Brescia

Garlasco, "versamenti occulti dal padre di Sempio, ma non ai legali"

Nuova informativa depositata dalla Guardia di Finanza di Brescia"nell'indagine per corruzione in atti giudiziari che coinvolge l'ex procuratore Mario Venditti e Giuseppe Sempio

di Davide Loreti
01 Nov 2025 - 12:53
La guardia di finanza di Brescia ha depositato un'informativa che aggiunge nuovi elementi all'indagine per corruzione in atti giudiziari a carico dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti e di Giuseppe Sempio, padre di Andrea Sempio, nuovamente indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Nel documento, i finanzieri scrivono che "le modalità prospettate sembrano più vicine all'ipotesi di dover pagare in maniera occulta persone diverse piuttosto che i difensori di fiducia, come invece sostenuto da Giuseppe Sempio".