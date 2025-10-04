Logo Tgcom24
Cronaca
NUOVI SVILUPPI

Garlasco: trovato in casa Sempio un secondo scontrino del parcheggio

"La ricevuta è datata 14 agosto 2007, il giorno dopo l'omicidio di Chiara Poggi

di Paola Miglio
04 Ott 2025 - 13:35
01:35 

Mentre si avvicina il momento più delicato della nuova indagine sul delitto di Garlasco, Andrea Sempio si è ritrovato a dover sostituire in corsa il consulente genetista che lo assiste. Nei prossimi mesi il perito della procura di Pavia e i consulenti delle parti analizzeranno il Dna trovato sulle unghie di chiara poggi per provare se ci sia o meno la firma dell'assassino, che per i pm è quella di Andrea Sempio. A "Quarto grado" l'oramai ex consulente spiega perché ha rinunciato ad assistere l'indagato. Velocemente sostituito con un nuovo esperto: Armando Palmegiani, ex commissario capo della polizia di stato, convinto dell'esiguità delle prove contro Sempio. La difesa di Sempio ha, inoltre, mostrato un altro scontrino di un parcheggio trovato in casa dei genitori di Andrea, durante la perquisizione di maggio e datato marzo 2020. 

 

