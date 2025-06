Garlasco, tracce e reperti: la strada è in salita

Tracce biologiche inutilizzabili. Reperti analizzati e poi distrutti, come previsto dalla legge dopo una sentenza definitiva. Altri mai esaminati. E' una strada tutta in salita in questa nuova nchiesta sul delitto di Garlasco. Quella dei consulenti della procura di Pavia che, il 17 giugno, dovranno confrontarsi in contraddittorio con gli esperti nominati dal giudice per le indaginio preliminari. Ma anche con quelli della difesa di Andrea Sempio, unico indagato, e con i periti della famiglia di Chiara Poggi. A partire da 17 giugno, dunque, lo scontro tra i periti entrerà nel vivo.