Garlasco, tempi più lunghi per l'analisi delle tracce genetiche sulle unghie di Chiara Poggi

Per l'analisi delle tracce genetiche rinvenute sulle unghie di Chiara Poggi, punto fondamentale su cui si concentrano i pm di Pavia, e ultimo esame in programma nell'incidente probatorio in corso, i tempi si potrebbero allungare. Il Dna da analizzare non esiste più in quanto si è consumato durante l'accertamento irripetibile eseguito allora. Sarebbe utile avere anche i dati grezzi, ma negli atti non ci sarebbero. Gli esperti, quindi, devono lavorare su due relazioni: quella stilata dal professor De Stefano, il perito nominato dal giudice del processo di appello bis che ha portato alla condanna a 16 anni di Alberto Stasi, e quella dei Ris.