Garlasco, sparito il campione di intonaco con l'impronta attribuita a Sempio

Non si trova più il frammento di muro da cui era stata prelevata l’impronta 33, attribuita ad Andrea Sempio, ora nuovo indagato per il delitto di Garlasco. La traccia, compatibile in 15 punti con il suo palmo, era sul terzo gradino della scala dove fu trovato il corpo di Chiara Poggi nel 2007. Il reperto non risulta né negli archivi della procura di Pavia né in quelli di Parma: restano solo alcune fotografie. La difesa di Stasi intende depositare una consulenza per verificare la presenza di eventuali tracce biologiche. Decisiva l’udienza del 17 giugno, quando verranno analizzati nuovi reperti. Attenzione anche sull’impronta 10, che potrebbe contenere una minima traccia di sangue.