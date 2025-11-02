Garlasco, si spulciano telefonate degli ultimi sei anni

Sulla base di un regime speciale di conservazione nel tempo dei dati telematici applicabile solo in casi gravi come il terrorismo e la criminalità organizzata, gli investigatori hanno chiesto di acquisire i tabulati telefonici degli ultimi sei anni di 16 utenze riconducibili a ex carabinieri della squadra di Venditti. L'obiettivo è quello di fare luce su alcune anomalie sospette, in particolare quelle sulle trascrizioni delle intercettazioni tra Andrea Sempio e i suoi familiari.