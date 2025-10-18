Logo Tgcom24
Cronaca
AL POSTO DI LOVATI

Garlasco, Sempio sceglie l'avvocato di Wanna Marchi

Sarà"Liborio Cataliotti il nuovo difensore dell'uomo indagato nel delitto di Chiara Poggi"

di Paola Miglio
18 Ott 2025 - 12:38
01:29 

Intanto il tribunale di Brescia ha annullato il sequestro di telefoni, tablet e computer dell'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti 

delitto di garlasco