Garlasco, rilievi nella villetta dei Poggi: la scena ricreata in 3D

Nuovi rilievi scientifici nella villetta di Garlasco, teatro dell’omicidio di Chiara Poggi nel 2007: su richiesta della Procura di Pavia, i Ris di Cagliari hanno utilizzato scanner laser 3D per ricostruire con precisione l’ambiente e la dinamica del delitto. L’obiettivo è verificare la possibile presenza di Andrea Sempio, ora indagato in concorso, sulla scena del crimine. In particolare, si cercherà di collocare con precisione l’impronta 33, attribuita al giovane, per capire se possa essere stata lasciata durante l’aggressione. Tuttavia, l’impronta non presenta tracce ematiche e non è databile. L’esito della perizia è atteso entro 60 giorni.