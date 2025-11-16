Garlasco, quanto evidenziato dal ris di Cagliari potrebbe portare a una diversa dinamica del delitto

Facendo diventare così, la scala, da "punto del ritrovamento del corpo" a "luogo del delitto"di Davide Loreti
Una colata di sangue alla base della scala che porta al seminterrato della villetta di Garlasco dove venne trovato il corpo senza vita di Chiara Poggi. Una quantità consistente, contornata da schizzi, rilevata in una fotografia scattata poche settimane dopo il delitto dai consulenti della difesa di Alberto Stasi, condannato dalla corte suprema in via definitiva.
Secondo indiscrezioni, quanto evidenziato adesso dal ris di Cagliari attraverso la BPA, l'analisi delle tracce di sangue, basata anche su quella foto, potrebbe portare a una diversa dinamica del delitto. Facendo diventare così, la scala, da "punto del ritrovamento del corpo" a "luogo del delitto", che nella prima indagine era invece stato considerato essere sempre e solo il salone della villetta dei Poggi. La nuova analisi del ris avrebbe anche accertato che l'assassino sarebbe stato uno solo.