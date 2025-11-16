Garlasco, quanto evidenziato dal ris di Cagliari potrebbe portare a una diversa dinamica del delitto

Secondo indiscrezioni, quanto evidenziato adesso dal ris di Cagliari attraverso la BPA, l'analisi delle tracce di sangue, basata anche su quella foto, potrebbe portare a una diversa dinamica del delitto. Facendo diventare così, la scala, da "punto del ritrovamento del corpo" a "luogo del delitto", che nella prima indagine era invece stato considerato essere sempre e solo il salone della villetta dei Poggi. La nuova analisi del ris avrebbe anche accertato che l'assassino sarebbe stato uno solo.