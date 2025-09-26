Logo Tgcom24
Garlasco, perquisizione a casa Sempio

Nell'abitazione di Giuseppe Sempio e Daniela Ferrari, dove si è trasferito anche Andrea Sempio

26 Set 2025 - 12:28
02:12 

Perquisizione nella casa di Giuseppe Sempio e Daniela Ferrari a Garlasco (Pavia), dove si è trasferito anche Andrea Sempio - che viveva a Voghera (Pavia) - dopo l'apertura dell'inchiesta su di lui.

