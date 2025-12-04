Garlasco, perizia sul Dna sulle unghie di Chiara Poggi: "Forte compatibilità con famiglia Sempio"

Depositata la perizia sulle tracce di Dna rilevate sulle unghie di Chiara Poggi. Secondo quanto trapelato finora, la genetista Denise Albani avrebbe ricondotto il cromosoma Y alla linea maschile della famiglia di Andrea Sempio, nuovo indagato dalla procura di Pavia. Ma sarà l'udienza del 18 dicembre a scoprire realmente le carte in mano ad accusa e difesa. Per gli inquirenti questo risultato parziale sembrerebbe bastare a mettere Andrea Sempio sulla scena del crimine, in quanto unico componente della sua famiglia a frequentare casa Poggi, amico stretto di Marco, fratello di Chiara. Per la difesa invece quel materiale degradato misto e non consolidato non è affidabile perché come c'è scritto nella perizia "non è stato possibile addivenire a un esito di identificazione di un solo soggetto" e che non è possibile stabilire con rigore scientifico diversi punti