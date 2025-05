Garlasco, nuovi indizi su Andrea Sempio: al vaglio post social e diari

Gli investigatori scavano negli scritti e nei social di Andrea Sempio, ora indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. In un foglio trovato nella sua spazzatura compare la frase: "ho fatto cose brutte e inimmaginabili". Al centro delle indagini anche un post sul “Piccolo Principe” pubblicato il giorno della condanna di Stasi, e il Dna sotto le unghie della vittima, attribuito al 37enne. Dubbi sull’alibi: il ticket del parcheggio di Voghera non ha riscontri certi. Riemerge anche l’impronta n. 33 con 15 punti di contatto con la mano di Sempio. La difesa contesta, ma la procura va avanti.