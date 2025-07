Garlasco, nuovi accertamenti per individuare eventuali impronte

Finora è stata trovata una traccia genetica maschile su una garza usata per prelevare - all'epoca - materiale biologico dalla bocca della vittima. Si tratta di "Ignoto 3" e i carabinieri di Milano lavorano per risalire all'identità dell'uomo che l'ha lasciata.Per questo sarà comparato non solo con quello dei tecnici - per escludere che non sia Dna da contaminazione - ma anche con diversi conoscenti dell'attuale indagato.