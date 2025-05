Garlasco, non solo Sempio: saranno interrogati anche Alberto Stasi e Marco Poggi

Proseguono le nuove indagini della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco. Oltre ad Andrea Sempio, martedì saranno interrogati anche Alberto Stasi e, come testimone, Marco Poggi, fratello di Chiara, trovata morta nella sua abitazione il 13 agosto 2007. Già condannato nel 2015 a 16 anni per l'omicidio della ragazza, Stasi sarà interrogato come Sempio a Pavia. Marco Poggi verrà invece ascoltato a Venezia. Quest'ultima è ritenuta dagli inquirenti una testimonianza importante per ricostruire le abitudini del gruppo di amici di cui faceva parte lo stesso Sempio.