Garlasco, Lovati a Tgcom24: "Confermo che ho incassato quei soldi"

Le parole dell'ex difensore di Andrea Sempio prima"di entrare in tribunale a Brescia per essere"sentito come persona informata sui fattidi Davide Loreti
L'avvocato Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, prima di entrare in tribunale a Brescia per essere sentito come persona informata sui fatti dai pm sul caso della presunta corruzione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti per archiviare la posizione di Andrea Sempio, a Tgcom24 conferma: "Ho incassato quei soldi". Il riferimento è all'onorario per l'incarico nel pool difensivo del 2017 ricevuto dal padre di Sempio. "Confermerò quanto già detto e cioè che ho preso 15mila euro dal collega Soldani". E aggiunge: "Io non ho mai chiesto soldi, andavo a prendere i soldi che chiedeva Soldani. Io so quelli che hanno dato a me".