Garlasco, Lovati a Tgcom24: "Confermo che ho incassato quei soldi"

L'avvocato Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, prima di entrare in tribunale a Brescia per essere sentito come persona informata sui fatti dai pm sul caso della presunta corruzione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti per archiviare la posizione di Andrea Sempio, a Tgcom24 conferma: "Ho incassato quei soldi". Il riferimento è all'onorario per l'incarico nel pool difensivo del 2017 ricevuto dal padre di Sempio. "Confermerò quanto già detto e cioè che ho preso 15mila euro dal collega Soldani". E aggiunge: "Io non ho mai chiesto soldi, andavo a prendere i soldi che chiedeva Soldani. Io so quelli che hanno dato a me".