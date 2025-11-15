Garlasco, la Procura di Brescia: "Recenti attacchi sopra le righe"

La nota divulgata dopo le dichiarazioni dell'avvocato Aiello, legale dell'ex pm Vendittidi Davide Loreti
"I recenti attacchi sopra le righe rivolti da un difensore nell'ambito di un'indagine di forte rilevanza mediatica rischiano di far deragliare il processo penale su terreni impropri". Comincia così la nota congiunta divulgata dal procuratore generale Guido Rispoli e dal procuratore della Repubblica di Brescia Francesco Prete, che si riferisce agli ultimi sviluppi sul caso Garlasco e alle dichiarazioni dell'avvocato Aiello, legale dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, indagato per corruzione.