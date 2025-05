Garlasco, l'impronta trascurata 18 anni fa: è rossa ma il sangue non c'entra

Il colore rossastro dell'impronta che corrisponde al palmo destro di Andrea Sempio, non sarebbe dovuto al sangue ma alla ninidrina, un reagente chimico che i Ris impiegano nei rilievi. La traccia attribuita al trentasettenne era stata repertata vicino al luogo in cui fu trovato il corpo di Chiara Poggi a Garlasco. La difesa respinge le accuse, parlando di rilievi non verificati in contraddittorio. Intanto emergono dettagli mai verbalizzati, come un presunto malore durante un interrogatorio del 2008 e alcuni biglietti ritrovati con frasi inquietanti. Sempio ha rifiutato l’interrogatorio per vizi di forma, mentre cresce il dibattito su omissioni e incongruenze. I legali di Alberto Stasi, unico condannato, sperano ora in una revisione del processo.