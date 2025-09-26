Garlasco, indagato l'ex procuratore di Pavia

Un appunto trovato dai carabinieri a maggio 2025 su un bloc notes a casa della famiglia Sempio può cambiare il giallo di Garlasco. Sopra c'è scritto: "Venditti/gip archivia x 20-30" e il simbolo dell'euro. È l'ultimo colpo di scena nell'infinita storia giudiziaria sull'omicidio di Chiara Poggi. Perché Venditti non è un nome qualunque: è l'ex procuratore di Pavia, oggi presidente del Casinò di Campione, che per due volte ha scagionato Sempio. Il sospetto dei magistrati è che abbia ricevuto soldi in cambio del proscioglimento. La Procura di Brescia lo ha iscritto nel registro degli indagati per corruzione in atti giudiziari. Un'accusa grave, ma servono prove e conferme. I carabinieri le hanno cercate durante le perquisizioni nelle case di nove persone: i genitori e gli zii di sempio, lo stesso Venditti e due carabinieri in congedo che avrebbero omesso di trascrivere parti delle intercettazioni tra Sempio e i suoi genitori."Per me quella nota era il preventivo delle spese legali. Bisogna capire chi lo ha scritto. Non è una cambiale, è un appunto", ha detto Massimo Lovati, uno dei difensori di Sempio.