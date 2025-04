Garlasco, il Pg di Milano: "Respingere richiesta di semilibertà di Stasi"

Semilibertà a rischio per Alberto Stasi, condannato a sedici anni di carcere per l’omicidio della sua fidanzata Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nell’agosto del 2007. La procura generale di Milano ha chiesto di rigettare l'istanza presentata dai legali del 41enne, per la sua buona condotta in carcere, ma ha anche chiesto un rinvio del procedimento per valutare l'intervista televisiva rilasciata da Stasi il 30 marzo scorso, senza chiedere l'autorizzazione necessaria alla direzione del carcere e nel giorno in cui era in permesso.