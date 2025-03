Garlasco, il legale di Stasi: "L'indagine su Sempio ha basi solide, cerchiamo giustizia per Alberto"

"Noi lavoriamo per cercare giustizia, e scagionare Alberto. Domani si raccoglierà coattivamente questo Dna, perché ricordo che l’indagato si è rifiutato di sottoporsi al test. Un indagato che all'epoca non aveva un alibi perché lo scontrino di un parcheggio senza targa non era un alibi valido" Parla così, ai microfoni di Tgcom24, Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi. "Ci sono poi le telefonate fatte sul telefono di casa della famiglia Poggi. Lui era amico del fratello, come mai non ha chiamato direttamente lui?". Infine, conclude l'avvocato, "E' un'indagine che ha basi solide, cerchiamo verità e giustizia".