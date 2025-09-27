Garlasco, il legale di Stasi: "Indagine su Venditti? Se tutto vero, sarebbe un fatto orribile"

"Quando si versano 43mila euro con assegni da parte di soggetti estranei, in questo caso familiari dei genitori di Sempio, e poi si preleva una cifra uguale in contanti, non credo sia una movimentazione normale". È il commento dell'avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, a una delle intercettazioni che secondo la Procura di Brescia non sarebbe stata interamente trascritta negli atti, quella di Giuseppe Sempio che parla della necessità di "pagare quei signori".