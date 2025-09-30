Garlasco, il legale dell'ex procuratore Venditti a Tgcom24: "Il mio assistito non è tranquillo"

"Dove sono finiti quei soldi? Tutto può essere. Trovassero le prove", dice l'avvocato Aiellodi Davide Loreti
A Tgcom24 parla l'avvocato Domenico Aiello, legale dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti, che ha coordinato le prime indagini del delitto di Garlasco e ora indagato per corruzione in atti giudiziari.
"Il dottor Venditti mi ha chiamato alle 7 del mattino per dirmi che c'erano sei persone in casa sua con un ordine di perquisizione e sequestro per un'ipotesi di presunta corruzione in atti giudiziari", spiega l'avvocato Aiello. "Quei soldi sono stati trasmessi dai familiari al papà dell'indagato, di Sempio. E poi da lì, forse, sono andati a finire agli avvocati, o forse come ipotizza l'accusa, sono serviti per corrompere qualche magistrato. Tutto può essere. Trovassero le prove", dice il legale.
Possibile che la Procura di Brescia abbia qualcosa di importante in mano? "Me lo auguro di cuore, perché altrimenti vivremmo in un regime in assoluto spregio alle regole costituzionali sul giusto processo", sottolinea l'avvocato. "Il mio assistito non è tranquillo. Come fa a essere tranquillo se gli arriva una tegola del genere? È quanto di più infamante si potesse ipotizzare", conclude il legale.
