Garlasco, il giallo delle carte secretate

Delitto di Garlasco, è giallo sulle carte secretate. "Quelle carte iniziano a circolare nel dicembre 2016", dice il giornalista Paolo Colonnello a "Diario del giorno". "Noi dagli atti dell'indagine condotti dalla guardia di finanza per conto della procura di Pavia sappiamo che fin dal dicembre 2016 la famiglia Sempio aveva questa informazione: tra le unghie di Chiara Poggi era stato trovato il Dna del figlio. Il 30 dicembre dello stesso anno, sempre secondo quello che dice Sempio, poi Garofano (ex comandante del Ris di Parma, ndr) avrebbe incontrato i familiari su incarico della difesa. Qui c'è un famoso piccolo-grande giallo sul fatto che lui non avrebbe mai depositato nella sua consulenza l'elemento che poteva essere di sua conoscenza, cioè il fatto che ci fosse questo Dna. Lui disse che al tempo non riteneva utilizzabili ai fini scientifici-forensi quel tipo di traccia", ricostruisce il giornalista de "Il Giornale" Felice Manti a "Diario del giorno".