Garlasco,""il dna sulle unghie di Chiara Poggi è valido"

Il dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi, quello cioè che ha fatto riaprire le indagini a carico di Andrea Sempio, sarebbe valido. Verrà quindi sottoposto a confronto nell'ambito dell'incidente probatorio, che si terrà il 18 dicembre. Un'analisi che potrebbe cambiare tutto nell'inchiesta sul delitto di Garlasco commesso 18 anni fa. Questo profilo genetico è infatti da tempo al centro di una disputa. Per la difesa di Alberto Stasi potrebbe essere riconducibile ad Andrea Sempio, indagato per omicidio in concorso. I legali della famiglia Poggi hanno sempre sostenuto che il materiale biologico raccolto non fosse sufficiente per arrivare a un risultato attendibile. Quanto ai soldi al centro di nuova indagine, parla lo zio di Andrea Sempio: "Mio fratello mi ha chiesto un prestito, ma non ho domandato per cosa servisse".