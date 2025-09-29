Logo Tgcom24
Cronaca
E sui soldi parla lo zio di Sempio

Garlasco,""il dna sulle unghie di Chiara Poggi è valido"

La traccia"verrà quindi sottoposta a confronto nell'ambito dell'incidente probatorio del 18 dicembre. Intanto, lo zio di Andrea Sempio torna sulle somme prestate

di Alessandra Rolla
29 Set 2025 - 13:19
01:34 

Il dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi, quello cioè che ha fatto riaprire le indagini a carico di Andrea Sempio, sarebbe valido. Verrà quindi sottoposto a confronto nell'ambito dell'incidente probatorio, che si terrà il 18 dicembre. Un'analisi che potrebbe cambiare tutto nell'inchiesta sul delitto di Garlasco commesso 18 anni fa. Questo profilo genetico è infatti da tempo al centro di una disputa. Per la difesa di Alberto Stasi potrebbe essere riconducibile ad Andrea Sempio, indagato per omicidio in concorso. I legali della famiglia Poggi hanno sempre sostenuto che il materiale biologico raccolto non fosse sufficiente per arrivare a un risultato attendibile. Quanto ai soldi al centro di nuova indagine, parla lo zio di Andrea Sempio: "Mio fratello mi ha chiesto un prestito, ma non ho domandato per cosa servisse".

