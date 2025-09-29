Garlasco,""il dna sulle unghie di Chiara Poggi è valido"

La traccia"verrà quindi sottoposta a confronto nell'ambito dell'incidente probatorio del 18 dicembre. Intanto, lo zio di Andrea Sempio torna sulle somme prestatedi Alessandra Rolla
Il dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi, quello cioè che ha fatto riaprire le indagini a carico di Andrea Sempio, sarebbe valido. Verrà quindi sottoposto a confronto nell'ambito dell'incidente probatorio, che si terrà il 18 dicembre. Un'analisi che potrebbe cambiare tutto nell'inchiesta sul delitto di Garlasco commesso 18 anni fa. Questo profilo genetico è infatti da tempo al centro di una disputa. Per la difesa di Alberto Stasi potrebbe essere riconducibile ad Andrea Sempio, indagato per omicidio in concorso. I legali della famiglia Poggi hanno sempre sostenuto che il materiale biologico raccolto non fosse sufficiente per arrivare a un risultato attendibile. Quanto ai soldi al centro di nuova indagine, parla lo zio di Andrea Sempio: "Mio fratello mi ha chiesto un prestito, ma non ho domandato per cosa servisse".
