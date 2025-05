Garlasco, doveva essere il giorno della verità ma...

Nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco erano stati convocati in contemporanea, in Procura a Pavia, Alberto Stasi e Andrea Sempio: l'uomo ora indagato dopo la riapertura del caso per l'omicidio di Chiara Poggi e l'allora fidanzato, condannato con sentenza definitiva per aver ucciso la ragazza, il 13 agosto 2007. Ma davanti ai pm Sempio non si è presentato, mentre Stasi ha risposto a tutte le domande e ha detto di non aver mai "conosciuto né visto" il nuovo indagato. A Venezia nel frattempo è stato sentito dai magistrati, in qualità di testimone, il fratello di Chiara, Marco Poggi, "convinto dell'estraneità di Sempio", ha detto il suo avvocato.