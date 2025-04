Garlasco, concessa la semilibertà ad Alberto Stasi

Il 41enne è stato condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Già nel 2023 aveva ottenuto il permesso di uscire dal carcere per andare a lavorare come contabile in una azienda milanese. Adesso potrà stare fuori per gran parte del giorno, non solo in orario lavorativo, ma anche per attività istruttive e di reinserimento sociale e potrà trascorrere del tempo a casa di uno zio. Tutte le sere dovrà però tornare nel carcere di Bollate per dormire.