Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
A Milano

Garlasco, Andrea Sempio sottoposto a indagini antropometriche

L'indagato della nuova inchiesta in clinica a Milano con i suoi legali

di Tito Giliberto
24 Ott 2025 - 18:51
01:40 

Nuovi accertamenti sul caso Garlasco. Si è dovuto presentare all'Istituto di Medicina Legale di Milano Andrea Sempio, accusato per omicidio in concorso nell'inchiesta bis sul delitto di Chiara Poggi avvenuto nel 2007. Per tre ore il giovane si è sottoposto a rilievi antropometrici. Alla inaspettata convocazione, su ordine della procura di Pavia, erano presenti anche i legali del giovane: sia Angela Taccia, a cui è stata rinnovata la fiducia, sia Liborio Cataliotti, di fresca nomina dopo la rottura del rapporto con il precedente avvocato. Tra l'altro, lo staff della difesa si è avvalso della consulenza anche di Armando Palmegiani. I rilievi consentono di aggiungere al nuovo fascicolo misure dettagliate di altezza e proporzioni da confrontare con le impronte e le tracce repertate sul luogo del delitto.

delitto di garlasco
andrea sempio
video evidenza