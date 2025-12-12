Logo Tgcom24
NELLE SETTIMANE PRIMA DELL'OMICIDIO

Garlasco, "14 i punti di contatto tra Chiara Poggi e il Dna di Andrea Sempio"

La difesa dell'indagato è pronta a sostenere la tesi della contaminazione involontaria

12 Dic 2025 - 20:04
01:36 

Una relazione tecnica, che sarà trasmessa alla procura di Pavia, contenente almeno 14 oggetti che Andrea Sempio e Chiara Poggi potrebbero aver toccato entrambi nella villetta di via Pascoli nelle settimane precedenti l'omicidio. Parte da qui la linea di difesa di Sempio, pronta a sostenere la tesi della contaminazione involontaria per giustificare la presenza del Dna trovato sulle unghie della vittima e ritenuto compatibile con quello della linea paterna dell'indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco.

