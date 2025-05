Gallarate, arriva l'ordinanza "anti-maranza" per l'estate

Dal 9 maggio entra in vigore a Gallarate una nuova ordinanza firmata dal sindaco Andrea Cassani, soprannominata “anti-maranza”. Per quattro mesi sarà vietato consumare alcolici per strada, sedersi sui marciapiedi o “bivaccare” nel centro storico e nella zona della stazione. Il provvedimento, pensato per garantire sicurezza e decoro urbano durante l’estate, introduce anche lo stop alla vendita per asporto di alcolici e bevande in vetro dalle 17 alle 6, fino all’8 giugno.