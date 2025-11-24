Furti e rapine a Roma, 18 arresti al campo rom di via Gordiani

Le urla strazianti e disperate che si sentono negli audio diffusi dai carabinieri sono quelle degli anziani aggrediti e rapinati dalla banda dei rom del campo nomadi di via Gordiani a Roma, che ha messo a segno, in pochi mesi, almeno 46 colpi. I ladri prendevano di mira persone sole e fragili, si intrufolavano nelle loro case svegliandole di soprassalto o sorprendendole davanti alla televisione. Poi le minacce, in un caso anche con una pistola. A smantellare il gruppo criminale sono stati i carabinieri dei Parioli, che all'alba hanno dato il via a un blitz nel campo rom: diciotto le persone arrestate, tra loro anche un minorenne.