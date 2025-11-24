Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
CAPITALE VIOLENTA

Furti e rapine a Roma, 18 arresti al campo rom di via Gordiani

Blitz all'alba dei carabinieri dei Parioli: le immagini

di Alessio Campana
24 Nov 2025 - 21:17
01:36 

Le urla strazianti e disperate che si sentono negli audio diffusi dai carabinieri sono quelle degli anziani aggrediti e rapinati dalla banda dei rom del campo nomadi di via Gordiani a Roma, che ha messo a segno, in pochi mesi, almeno 46 colpi. I ladri prendevano di mira persone sole e fragili, si intrufolavano nelle loro case svegliandole di soprassalto o sorprendendole davanti alla televisione. Poi le minacce, in un caso anche con una pistola. A smantellare il gruppo criminale sono stati i carabinieri dei Parioli, che all'alba hanno dato il via a un blitz nel campo rom: diciotto le persone arrestate, tra loro anche un minorenne.

roma
video tg