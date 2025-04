Funerali Papa Francesco, Roma supera la prova sicurezza

Una macchina per la sicurezza e dell'accoglienza che ha funzionato. Quattrocentomila pellegrini e 249 delegazioni estere hanno partecipato ai funerali di papa Francesco, accorrendo in piazza San Pietro e nelle strade della Capitale. Oltre 250mila quelli presenti a San Pietro e 150mila circa quelli che hanno atteso il passaggio del feretro fino a Santa Maria Maggiore. Tra i big della terra, ricevuti dall'imponente dispositivo, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump e l'ex Joe Biden, scortati e protetti dalle forze di polizia che hanno vigilato, prevenuto e tutelato la sicurezza dei romani e degli ospiti importanti. Una prova delicatissima, superata dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, dal questore Roberto Massucci e dal suo capo di Gabinetto, Giampaolo Monastra, che ha gestito l'intero dispositivo di controllo e di gestione dell'ordine pubblico, insieme al comandante provinciale dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno coordinato gli oltre 4000 volontari della protezione civile e le autoambulanze dell'Ares 118. Il plauso dal ministro dell'Interno Piantedosi: "Per la sicurezza una giornata storica".