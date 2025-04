Trump e i leader del mondo ai funerali di papa Francesco, diplomazia in fibrillazione

Sono ben 50 i capi di Stato e di governo, oltre a dieci sovrani, attesi a Roma per i funerali di Papa Francesco. Un'occasione che ha messo in fibrillazione le cancellerie per capire, con brevissimo preavviso, se siano possibili a margine della cerimonia colloqui più o meno informali. A cominciare da un atteso faccia a faccia tra Donald Trump e Ursula von der Leyen nel pieno della guerra dei dazi e delle divergenze sul sostegno all'Ucraina. "Ci saranno tanti leader, vorrei incontrarli tutti, sarebbe bello", ha detto entusiasta il presidente americano in vista del suo primo - e imprevisto - viaggio in Europa nel secondo mandato in compagnia di Melania.