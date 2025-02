Fulvio, il nonno anti-compiti: "Ai bambini serve anche giocare"

Alle 7 del mattino il sole è appena spuntato, ma lui è già pronto davanti alle scuole elementari di Robbiate, in provincia di Lecco. Ha le mani gelate e non sta fermo un attimo. Monta il gazebo, poi scarica tavolino e sedie e prepara gli striscioni. Nonno Fulvio è già un eroe per tutti i bambini d'Italia. Lo chiamano il nonno anti-compiti. Con il suo banchetto sta raccogliendo le firme da presentare in Senato. Vorrebbe una nuova legge che limiti il carico di lavoro a casa per i bambini.